Raul Jimenez Juventus, si inserisce un top club: Paratici avvisato (Di domenica 26 luglio 2020) Raul Jimenez Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un centravanti. Purtroppo dalla stampa transalpina non sembrerebbero essere arrivate buone notizie per Paratici: un club inglese lancia il guanto di sfida nella trattativa. Raul Jimenez Juve: c’è anche l’Arsenal Secondo quanto riferito da “Le10Sport” anche l’Arsenal avrebbe mostrato interesse per Raul Jimenez. L’attaccante del Wolverhampton è stato offerto da Jorge Mendes alla dirigenza bianconera che valuta attentamente il profilo dei Wolves. Leggi anche: Juventus ... Leggi su juvedipendenza

