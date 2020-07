Pistocchi su Sarri: "Per alcuni era un perdente. In 2 anni ha vinto Europa League e Scudetto!" (Di lunedì 27 luglio 2020) Il giornalista Maurizio Pistocchi, con un messaggio su Twitter ha voluto omaggiare il primo Scudetto di Maurizio Sarri: "I maestrini dal pensiero debole dicevano: Bentancur non può fare il regista: ceduto Pjanic, è il titolare. Leggi su tuttonapoli

Quando nessuno ci avrebbe scommesso un euro fu tra i primi ad assicurare che la Juventus aveva messo le mani su Cristiano Ronaldo. Uno scoop che valse a Luca Momblano una credibilità enorme, non sempr ...

Juve, Pistocchi difende Sarri e becca società e tifosi

Putiferio sui social dopo il Tweet del giornalista che assolve l'allenatore e punta l'indice contro i dirigenti e l'ambiente: followers scatenati. Sta per laurearsi campione d’Italia, ma è sempre sul ...

