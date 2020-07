Morientes nuovo tecnico del Capri: “Questa accademia aiuterà i giovani a crescere” (Di domenica 26 luglio 2020) Fernando Morientes è il nuovo direttore tecnico del Racing Capri FC. L’ex attaccante di Liverpool e Real Madrid riparte dall’Italia, nella piccola società dalle grandi ambizioni. Nuova avventura dunque per la leggenda del calcio spagnolo, presentato ufficialmente dal club nella Sala Consigliare del Municipio di Capri. Presenti alla presentazione anche Morris Pagniello, già proprietario della Genova International School of Soccer, accademia di calcio giovanile che conta più di 20.000 ragazzi in tutto il mondo. L’obiettivo è quello di portare sull’isola giovani talenti e dare loro la possibilità di crescere, così da sviluppare contemporaneamente anche la squadra di ... Leggi su sportface

