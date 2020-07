Mes, Buffagni: “Parole di Renzi? Si è trasformato nel gufo che aveva demonizzato” (Di domenica 26 luglio 2020) “Renzi si è trasformato nel gufo che aveva tanto demonizzato a quanto sento”, il viceministro allo Sviluppo economico, Stefano Buffagni, commentando quanto detto dal leader di Italia Viva sul Mes. Secondo Renzi, infatti, alla fine sarà “la crisi di autunno a imporre il Meccanismo europeo di stabilità”. “Credo che oggi il Paese debba ragionare su come spendere i 16 miliardi che abbiamo fermi sulla sanità, bisogna correre per programmare il Recovery Plan dove abbiamo anche parecchi soldi, miliardi da destinare sulla sanità”, ha continuato il viceministro. Arrivando all’associazione Rousseau per la due giorni Le olimpiadi delle idee, Buffagni ha concluso: “A patto che si corra per renderli ... Leggi su ilfattoquotidiano

