Lecce rimonta il Bologna da 0-2 ma cede 3-2 nel finale (Di domenica 26 luglio 2020) Bologna (ITALPRESS) – La “fame di risultato” chiesta da Liverani al suo Lecce alla vigilia del match contro il Bologna si è vista solo a tratti. Al Dall’Ara la formazione salentina perde 3-2 contro gli uomini di Mihajlovic nonostante una grande rimonta costruita nella ripresa e resta a -4 dal Genoa a due giornate dalla fine. Serviva una prova di forza al Lecce per accendere le speranze salvezza, eppure sin dai primi minuti di gioco la squadra di Liverani è apparsa timorosa e imprecisa. Lo dimostra la dinamica delle azioni che hanno portato ai due gol del Bologna nei primi 5′. Al 2′ Barrow protegge palla in area in mezzo a tre difensori e col tacco regala a Palacio l’opportunità di mettere la zampata vincente da pochi passi. ... Leggi su ildenaro

"Se scenderemo di categoria dovremo accettarlo" BOLOGNA (ITALPRESS) - "Alla salvezza voglio credere ancora. Voglio credere nel calcio e lo farò fino all'ultimo secondo. Non meritiamo la retrocessione ...

Serie A, gol e brividi tra Bologna e Lecce: Barrow al '93 mette nei guai i pugliesi con un piede in B

Il Lecce cade a Bologna e mette un piede e mezzo in Serie B. Al Dall'Ara sfida rocambolesca, ricca di colpi di scena, tra la squadra di Mihajlovic, ormai salva e i salentini alla disperata caccia di p ...

