Lascia la bolla per un funerale ma poi finisce in uno strip club, Lou Williams nell’occhio del ciclone: l’NBA avvia un’indagine (Di domenica 26 luglio 2020) Lou Williams è finito nell’occhio del ciclone, in seguito ad una violazione dei protocolli Covid stabiliti dalla NBA. Il giocatore dei Clippers aveva ottenuto ieri il permesso di Lasciare la bolla di Orlando per recarsi al funerale di un conoscente ma, nel corso della serata, è apparso in una foto con il rapper Jack Harlow in uno strip club di Atlanta, chiamato Magic City. Harry How/Getty ImagesUna foto, poi prontamente rimossa, che ha scatenato un vero e proprio turbinio di polemiche, che il cantante ha provato a ridimensionare: “la foto è di parecchio tempo fa, l’ho pubblicata solo perché mi manca la compagnia di Lou“. Un alibi che però non regge, visto che Williams nella foto indossa la ... Leggi su sportfair

