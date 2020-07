La fornitura sospetta trasformata in donazione, ma Fontana non evita i guai (Di domenica 26 luglio 2020) Attilio Fontana e il caso dei camici in Lombardia. I sospetti sui soldi versati in Svizzera, l’indagine della procura di Milano prosegue e svela nuovi retroscena. Di mezzo anche l’eredità della madre. Era beneficiario Attilio Fontana dei soldi gestiti fino a cinque anni fa tramite “trust” e che sarebbero stati aperti nel 2005 alle Bahamas … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dragenric : @ethrusco Comunque, la fornitura di acqua alle regione separatiste da parte dell'Ucraina sarebbe ancora 'strana' e… -