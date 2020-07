Juventus – Sampdoria – Ultime dai campi – Formazioni ufficiali (Di domenica 26 luglio 2020) Tra 2 ore circa allo Juventus Stadium di Torino scenderanno in campo Juventus – Sampdoria, bianconeri che vogliono i 3 punti per festeggiare il 9° scudetto consecutivo, e che vedrebbe finalmente vincere un titolo in Italia al suo allenatore Sarri. Ranieri proverà in ogni modo ad ostacolare i padroni di casa ma non sarà un’impresa semplice A dirigere il match ci sarà il sig. Fourneau, i suoi assistenti saranno i sig. Giallatini e Costanzo, Piccinini sarà il 4° uomo, Banti e Alassio in sala Var. Juventus – Sampdoria: Ultime dai campi Sarri recupera in extremis Chiellini e Higuain ma entrambi andranno in panchina, con Bonucci in campo ci sarà De Ligt. Cuadrado prenderà regolarmente il suo posto sulla ... Leggi su giornal

