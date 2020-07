Incidente a Cereseto, scontro tra auto e moto: muore un uomo di 32 anni (Di domenica 26 luglio 2020) Tragico Incidente a Cereseto, dove una moto si è scontrata contro un auto: a morire è un motociclista di 32 anni, altre due persone ferite Le strade italiane si tingono nuovamente di sangue. A Cereseto, in provincia di Alessandria, un bruttissimo Incidente ha portato alla morte di Angelo Santarella. L’uomo di 32 anni residente a Vercelli era in sella alla sua moto quando improvvisamente è stato colto da un colpo di sonno o un malore e si è schiantato contro un auto che viaggiava nel senso opposto. Nulla da fare per il povero motociclista che perde la vita nonostante l’arrivo dei soccorsi. A rimanere ferite nell’impatto sono ... Leggi su bloglive

