'Il Governo non può fare da solo'. Intervista a Giuliano Amato, di F. Fantozzi, (Di domenica 26 luglio 2020) D'altra parte, se qualcuno non ha titolo a esprimere scetticismo sulla fase attuativa siamo noi italiani: specialisti in riforme che riempiono le pagine della Gazzetta Ufficiale e restano sulla carta. Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva… - matteosalvinimi : In attesa delle decisioni ufficiali, pare che il governo stia pensando di accogliere (finalmente!) una delle tante… - matteosalvinimi : Giù le mani da Modena! Il governo che spalanca i porti e non è in grado di trattenere i clandestini nei centri non… - LuigiDeTroia : RT @stanzaselvaggia: Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva man… - paolaAlchi : RT @stanzaselvaggia: Quindi ora sappiamo che Attilio Fontana oltre a non sapere le normative del governo sulle zone rosse non conosceva man… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo non "Il Governo non può fare da solo". Intervista a Giuliano Amato L'HuffPost Berlusconi: "Basta stato d’emergenza, Conte si dia una mossa"

Silvio Berlusconi sarebbe propenso a votare immediatamente il Mes, nonostante la contrarietà dei suoi alleati. Il leader di Forza Italia ha spiegato al Corriere che non si tratterebbe di un voto di fi ...

Gran Bretagna, quarantena a chi torna dalla Spagna. Ira di Madrid: «Il Paese è al sicuro»

La Gran Bretagna ha deciso ieri di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla Spagna, dove nelle ultime settimane cìè stato un aumento di casi di coronavirus. E il più gra ...

Silvio Berlusconi sarebbe propenso a votare immediatamente il Mes, nonostante la contrarietà dei suoi alleati. Il leader di Forza Italia ha spiegato al Corriere che non si tratterebbe di un voto di fi ...La Gran Bretagna ha deciso ieri di imporre due settimane di quarantena ai cittadini che rientreranno dalla Spagna, dove nelle ultime settimane cìè stato un aumento di casi di coronavirus. E il più gra ...