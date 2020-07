Formula 1, Ricciardo: “Futuro di Vettel? Gli serviranno mente aperta e pazienza” (Di domenica 26 luglio 2020) Sebastian Vettel è uno dei nomi più chiacchierati del Circus in questo inizio di stagione. Il motivo va ricercato non tanto nei risultati, di certo non meravigliosi, quanto piuttosto nelle ipotesi circa il futuro del pilota tedesco. La Ferrari ha infatti annunciato che non rinnoverà il contratto a Vettel, il quale è alla ricerca di una nuovo sedile per la stagione 2021. Le ipotesi fatte sono diverse e spaziano dal ritiro alla rischiosa scelta della Haas. L’opzione più probabile al momento sembra essere la Racing Point, che ben si sta comportando in questo avvio di mondiale. Ma secondo Daniel Ricciardo, compagno di squadra di Vettel nel 2014 alla Red Bull, questo passaggio potrebbe essere più critico del previsto. “Seb ha passato tutta la sua carriera a battagliare ... Leggi su sportface

Sebastian Vettel è uno dei nomi più chiacchierati del Circus in questo inizio di stagione. Il motivo va ricercato non tanto nei risultati, di certo non meravigliosi, quanto piuttosto nelle ipotesi cir ...

Daniel Ricciardo avverte Sebastian Vettel: “Se firmasse per una squadra di centro gruppo si avventurerebbe in un terreno straniero”. Parlando del futuro di Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo ha voluto ...

