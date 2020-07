Due barche con 140 migranti in difficoltà in zona Sar maltese (Di domenica 26 luglio 2020) L'hot spot dell'isola di Lampedusa è al collasso, il sindaco continua a chiedere al governo la stato di emergenza. Negativi per ora tutti i tamponi sui migranti sbarcati sull'isola Leggi su tg.la7

