Cattedrale di Nantes, l’immigrato ruandese ha confessato: “Ho appiccato io il fuoco” (Di domenica 26 luglio 2020) Nantes, 26 lug – Ha confessato. L’immigrato ruandese volontario della diocesi di Nantes arrestato a seguito dell’incendio della Cattedrale cittadina e rilasciato il giorno successivo è stato nuovamente posto in custodia di polizia sabato 25 luglio nelle prime ore del mattino e si è poi dichiarato responsabile del rogo che ha provocato la distruzione dell’antichissimo organo custodito nella chiesa. Lo riferisce Franceinfo. La confessione Alla fine di una giornata di udienza, il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennès, ha chiesto il suo collocamento in detenzione. «I primi risultati comunicati dal laboratorio centrale della Prefettura di polizia di Parigi portano a privilegiare la pista criminale», ha precisato il procuratore. ... Leggi su ilprimatonazionale

Agenzia_Ansa : A una settimana dall'incendio nella cattedrale di Nantes, il volontario ruandese della diocesi, fermato e poi rilas… - MediasetTgcom24 : Francia, confessa l'uomo fermato per l'incendio alla cattedrale di Nantes #nantes - RaiNews : Avrebbe riferito di aver acceso tre fuochi: due agli organi della cattedrale e uno a un quadro elettrico #Nantes - Fusillide : RT @Adnkronos: Incendio cattedrale Nantes, volontario confessa - kumi_talitha : RT @HuffPostItalia: Confessa il rogo della cattedrale di Nantes, è stato il volontario della diocesi -

Un rifugiato africano, di nazionalità ruandese, ha confessato di aver provocato l'incendio nella cattedrale di Nantes, sabato scorso. L'uomo ha 39 anni ed è un volontario in servizio nella famosa chie ...Il volontario della diocesi in cui rientra la cattedrale di Nantes, arrestato ieri per la seconda volta, ha confessato davanti al magistrato che lo interrogava di essere l'autore dell'incendio che ha ...