Calciomercato Milan, si lavora ai rinnovi di Ibrahimovic e Donnarumma: filtra un cauto ottimismo (Di domenica 26 luglio 2020) Le novità delle ultime settimane, con il rinnovo di Pioli in primis e la conferma di Maldini e Massara nel board, hanno spinto Zlatan Ibrahimovic ad avvicinarsi nuovamente al Milan, dopo le allusioni degli scorsi giorni che inducevano a credere che lo svedese volesse lasciare i rossoneri. Francesco Pecoraro/Getty ImagesAdesso però cresce l’ottimismo sul rinnovo di Ibra, che ha incontrato a Milanello Massara e Maldini per parlare del proprio futuro. L’ex Galaxy è disposto a rimanere al Milan, ma il suo ingaggio dovrà essere proporzionato alle disponibilità della società, che intende comunque riconoscergli sei milioni netti sulla scia della bozza di opzione scaduta a maggio. ottimismo non solo per quanto riguarda ... Leggi su sportfair

