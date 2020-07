Tre BOMBE METEO in una sola foto (Di sabato 25 luglio 2020) Continua la stagione dei cicloni tropicali nel Pacifico e nell’Oceano Atlantico. La più grande minaccia ad oggi è rappresentata dall’uragano Douglas, che si sta dirigendo verso le Hawaii con vento oltre 200 chilometri all’ora. Ma non è l’unica bomba METEO pronta a esplodere, perché in Atlantico troviamo altre due insidiose tempeste. Douglas si trova nel Pacifico, a 1.810 chilometri da Hilo, nelle Hawaii. La velocità media del vento è di 215 chilometri orari, ma si registrano anche raffiche più violente. In questo momento si dirige a nord-ovest a 30 km/h. Stiamo parlando di un uragano di categoria 4 sulla scala Saffir-Simpson e secondo le previsioni dovrebbe arrivare nella zona delle Hawaii alle 14:00 di domenica (ora locale). Sulle coste orientali degli Stati Uniti, nel Golfo del ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Tre BOMBE Tre BOMBE METEO in una sola foto Meteo Giornale Acquedotto Pugliese a caccia di acqua: tra le soluzioni una rete dall’Abruzzo o una conduttura dall’Albania

Le acque del fiume Sele, del Calore, del Fortore, del Pertusillo deviati da montagne remote verso la Puglia siccitosa non bastano più e si cerca quindi acqua fresca, almeno il 40% in più entro il 2050 ...

Bombe d’acqua e il caso Seveso

Tre di queste previste in altrettanti comuni ... si sblocca il cantiere per la vasca-barriera del Seveso Le previsioni meteo Le improvvise bombe d’acqua, come nascono? Lo spiega l’esperto ...

