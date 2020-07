Traffico Roma del 25-07-2020 ore 11:30 (Di sabato 25 luglio 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi ci sono problemi sull’Aurelia un incidente sta provocando incolonnamenti per oltre 1 km tra il raccordo anulare in Malagrotta in sezione di Civitavecchia Aurelia restano Inoltre coda per Traffico intenso tra il casello di Torrimpietra Palidoro Ci sono code anche sulle strade d’accesso a Maccarese Fregene ancora trafficata in direzione del fare anche una Cristoforo Colombo la via del Mare la Pontina invariata la situazione sulla Pontina ci sono ancora rallentamenti con code dal bivio con la Cristoforo Colombo fino al bivio per Pratica di Mare Naturalmente in direzione di Latina Traffico intenso abbiamo rallentamenti di lieve entità sulla Cristoforo Colombo prima del Bivio per via di Malafede in direzione di Ostia stessa situazione sulla litoranea tra ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : RIPERCUSSIONI chiusura Via di Tor Bella Monaca #Roma #traffico - Via Torraccio di Terranova code tra Via Domenico… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli fine code per 4 km causa traffico congestionato tra Svincolo Caianello (Km 700,8) e A1 Svincolo Ca… - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Nord code per 1 km causa traffico congestionato tra Svincolo Castelnuovo di Porto (Km 10) e A1… - TrafficoA : Settebagni-Roma - Coda A1 Diramazione Roma nord - GRA Coda di 1 km tra Castelnuovo di Porto e Roma Nord per traffico intenso - CCISS_Ministero : A1 Diramazione Roma Nord code per 1 km causa traffico intenso tra Svincolo Castelnuovo di Porto (Km 10) e A1 Barr… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 25-07-2020 ore 09:30 RomaDailyNews SCATTA DA STASERA NEL CENTRO STORICO DI SCIACCA L’AREA PEDONALE URBANA. DALLE 20 ALL’1 NIENTE AUTO IN CIRCOLAZIONE

Da stasera chiuse al traffico veicolare Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra la piazza Saverio Friscia e l’incrocio con Vicolo Cappellino) e la Via Roma. Si estende così l’area pedonalizza ...

DA SABATO, AREA PEDONALE NEL CENTRO STORICO, ECCO LE MODALITA’

Scatta da questo fine settimana la pedonalizzazione del centro storico di Sciacca. L’area pedonale urbana è stata istituita con delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti ...

Da stasera chiuse al traffico veicolare Corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra la piazza Saverio Friscia e l’incrocio con Vicolo Cappellino) e la Via Roma. Si estende così l’area pedonalizza ...Scatta da questo fine settimana la pedonalizzazione del centro storico di Sciacca. L’area pedonale urbana è stata istituita con delibera della Giunta comunale, presieduta dal sindaco Francesca Valenti ...