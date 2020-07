Scoperto un nuovo sistema di faglie nel Mare di Galilea (Di sabato 25 luglio 2020) – Nell’ambito di uno studio geologico-fisico lungo la faglia del Mar Morto, una grande struttura geologica che attraversa il Medio Oriente, dalla Penisola Arabica all’Anatolia, ricercatori dell’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) in collaborazione con un team internazionale di scienziati, ha Scoperto un sistema di faglie secondario, ma molto attivo. Lo studio pubblicato su Scientific Reports, gruppo Nature, è basato su un modello strutturale diverso da quelli ipotizzati in precedenza ed evidenzia le analogie tra quest’area e altre faglie nel mondo ad alto rischio sismico. “La Faglia del Mar Morto – spiega Luca Gasperini, ricercatore Cnr-Ismar – ha una struttura apparentemente semplice dal punto di vista ... Leggi su romadailynews

