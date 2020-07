Riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 9 lenzuola poi va via senza pagare il conto di 1300 euro: fermato 25enne a Milano (Di sabato 25 luglio 2020) Ha riempito il carrello con 3 televisori a led, 7 bottiglie di gin, 12 confezioni di caffè, 3 bottiglie di vino, 4 confezioni di tonno, 4 libri, 9 lenzuola e diversi prodotti di cosmetica per un totale di 1.315 euro e poi ha tentato di andare via senza pagare. Per questo gli agenti delle volanti della Questura di Milano hanno arrestato venerdì sera un cittadino rumeno di 25 anni con l’accusa di tentato furto aggravato. L’uomo ha fatto la spesa in compagnia di una donna e di un bambino di circa sei anni in un supermercato di via Lorenteggio, nel capoluogo lombardo, e poi, con il carrello pieno di articoli di vario genere, ha cercato di uscire passando da una cassa chiusa. La scena non è ... Leggi su ilfattoquotidiano

marinellapastor : RT @_DAGOSPIA_: A MILANO, UN 25ENNE RUMENO ENTRA IN UN SUPERMERCATO, RIEMPIE IL CARRELLO CON 3 TELEVISORI, 7 ... - _DAGOSPIA_ : A MILANO, UN 25ENNE RUMENO ENTRA IN UN SUPERMERCATO, RIEMPIE IL CARRELLO CON 3 TELEVISORI, 7 ...… - zazoomblog : Famiglia riempie il carrello con 3 televisori 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. Poi escono senza pagare -… - magicaGrmente22 : Inoltre : 3 bottiglie di vino, 4 confezioni di tonno, 4 libri , 9 lenzuola e diversi prodotti di cosmetica per un… -

Ultime Notizie dalla rete : Riempie carrello Milano, riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. E va... Il Mattino Milano, riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. E va via senza pagare

Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa ...

Milano, riempie il carrello con 3 televisori, 7 bottiglie di gin e 12 pacchi di caffè. Poi esce senza pagare

Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa 6 anni ...

Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa ...Ieri sera, gli agenti delle volanti della Questura hanno arrestato un cittadino rumeno di 25 anni per tentato furto aggravato. Poco prima l'uomo, in compagnia di una donna e un bambino di circa 6 anni ...