MotoGp – Qualifiche Gp Andalusia | colpo di scena nel Q1 | Marc Marquez si arrende | è ritiro! LIVE

Concluse le 4 sessioni di prove libere, sul circuito di Jerez vanno in scena le Qualifiche del Gp dell'Andalusia. Nemmeno il tempo di iniziare che subito nei minuti iniziali del Q1 c'è subito il primo colpo di scena: Marc Marquez scende dalla moto dopo nemmeno un giro e torna mestamente nel box. Lo spagnolo non riesce a correre e si ritira! Qualifiche Gp Andalusia LIVE: 14:13 – Marc Marquez scende dalla moto e torna nel box, non riesce a correre. Settimana finita? Manca solo la conferma ufficiale 14:10 – Inizia il Q1 delle Qualifiche del Gp dell'Andalusia

