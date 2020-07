MotoGp – Marc Marquez non correrà il Gp dell’Andalusia! L’ufficialità da Puig: “ecco cos’è successo nel Q1” (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez ci ha provato, ma ha dovuto arrendersi. Il pilota spagnolo era sceso in pista per il Gp dell’Andalusia nelle FP3 e nelle FP4, seppur in preda al dolore dovuto all’infortunio, con annessa operazione, subito meno di una settimana fa. Il miracolo non è riuscito: dopo neanche un giro delle qualifiche, il campione in carica è tornato mestamente nel suo box per dare forfait. Alberto Puig, team manager Honda, ha spiegato a Sky Sport i retroscena della decisione di non partecipare alla gara di domani: “alla fine di questo pomeriggio ha avuto forte dolore al braccio. Pensiamo per il calore o per i tanti giri. Non si è trovato bene come questa mattina. Abbiamo deciso insieme che la cosa migliore sia quella di non fare la gara e pensare alla prossima. Il piano era che questa mattina si ... Leggi su sportfair

