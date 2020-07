Juve-Douglas Costa, divorzio inevitabile a causa dei troppi infortuni (Di sabato 25 luglio 2020) Campionato finito e Champions a forte rischio per Douglas Costa. Gli esami effettuati dall’esterno brasiliano hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia destra. Stop che non gli consentirà di essere in campo per le ultime gare di A e nemmeno per la gara di ritorno in Champions con il Lione. Anche … L'articolo Leggi su dailynews24

forumJuventus : CT: 'Douglas Costa, salterà il Lione assieme alle ultime tre partite di Serie A rimaste in calendario. Se la Juve p… - Domenico1oo777 : RT @juventibus: ???????? Tutti i motivi per cui Douglas #Costa non si è preso la Juve negli ultimi due anni Con @BortoneMauro - Domenico1oo777 : @AntonioCorsa Antonio ok...ma devi andare al succo della questione.. Douglas che anche io adoro,non puo'piu'essere… - Domenico1oo777 : RT @AntonioCorsa: Douglas Costa a me piace molto. Oltre al gusto personale per un giocatore con quelle caratteristiche, ritengo che sia un… - NoNameAgency_ : RT @persemprecalcio: ????? #DouglasCosta ha giocato il 25% dei minuti della #Juve in stagione. Partiamo da questo dato per la nostra analisi… -