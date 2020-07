Genoa-Inter, Nicola: “Prestazione non è stata negativa” (Di sabato 25 luglio 2020) “La prestazione di stasera non è stata negativa ma la qualità dell’Inter è stata decisiva. La squadra ha dato tutto per fare punti e per non avere timore reverenziale ma in alcune circostanze non siamo stati precisi”. Queste le dichiarazioni di Davide Nicola nel post partita di Genoa-Inter 0-3. La formazione rossoblù resta a +4 dal Lecce terzultimo e le prossime due sfide metteranno il Genoa di fronte a Sassuolo ed Hellas Verona: “Dobbiamo sudare fino all’ultimo – ha spiegato il tecnico rossoblù ai microfoni di Sky Sport – Abbiamo due partite importantissime e faremo di tutto per coronare questa impresa. L’importante è restare sul pezzo e lavorare”. Poi sull’utilizzo ... Leggi su sportface

