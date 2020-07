Federica Panicucci, ora si spiega tutto. Cosa mangia per avere questo fisico a 52 anni (Di sabato 25 luglio 2020) Chi la segue in televisione si sarà certamente chiesto come faccia a mantenere una tale forma fisica. Federica Panicucci ha superato i cinquant’anni ma sfoggia un fisico da ventenne. Buona genetica o c’è di più? Tipo una dieta particolare… Sicuramente la celebre conduttrice ha dalla sua parte un ottimo metabolismo, ereditato per natura. Lei stessa ha sempre dichiarato di essere stata fortunata in quest’ambito, non avendo mai sofferto di problemi di peso. Eppure anche chi vanta una genetica e un metabolismo da sogno, a lungo andare, dovrebbe affidarsi ad alcune fondamentali regole salutari. Federica Panicucci ad esempio segue uno stile di vita molto sano, con lo scopo garantire quotidianamente benessere al proprio corpo, affidandosi ad un ... Leggi su tuttivip

La presentatrice tv è sbarcata all'isola d'Elba come ogni estate per trascorrere alcuni giorni di relax dove possiede una casa di famiglia ISOLA D'ELBA — Federica Panicucci, la nota presentatrice tv e ...

