Convenzione Stadio: il testo del Consiglio Comunale potrebbe non andare bene al Palermo (Di sabato 25 luglio 2020) Giorni di dibattiti in “aula”, polemiche tra maggioranza e opposizione, sedute fiume e attacchi incrociati.La montagna ha partorito un topolino. Dopo mesi a discutere della Convenzione per l’utilizzo dello Stadio “Renzo Barbera” e la solita corsa contro il tempo, la politica che a parole voleva aiutare il nuovo Palermo, non ha trovato alcuna soluzione concreta per agevolare il club rosanero, anzi rispetto al passato, in alcuni aspetti, sono stati fatti dei passi indietro.La politica esulta, perché seppur in notevole ritardo, ha definito un testo per la Convenzione a pochi giorni dalla scadenza indicata dalla Lega di Serie C al club di Mirri per l’iscrizione al campionato, ma ora c’è un passaggio che molti danno per scontato cioè che questo ... Leggi su mediagol

