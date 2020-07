Caso nomine, da Perugia nuove accuse a Luca Palamara: “Corruzione e violazione di segreto” (Di sabato 25 luglio 2020) nuove accuse per Luca Palamara. La Procura di Perugia ha notificato all’ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati due avvisi di garanzia (con invito a presentarsi per l’interrogatorio) per corruzione in atti giudiziari e violazione di segreto: l’accusa, secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera e Repubblica, in sostanza è quella di avere ricevuto utilità, come un soggiorno in un hotel di lusso e multe, in cambio di favori. Secondo i pm di Perugia le utilità avrebbero dovute ìnfluire sul percorso di controversie legali che interessavano due imprenditori amici di Palamara. L’accusa di violazione di segreto, invece, in concorso con l’altro pm romano Stefano ... Leggi su ilfattoquotidiano

