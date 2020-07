Cagliari, i convocati di Zenga per la sfida contro l’Udinese (Di sabato 25 luglio 2020) Walter Zenga, tecnico del Cagliari, in vista della gara contro il Udinese ha diramato la lista dei convocati. Sono 24 gli uomini scelti: Portieri: Rafael, Cragno, CiocciDifensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, WalukiewiczCentrocampisti: Rog, Birsa, Nandez, Ionita, Landinetti, Marigosu, LombardiAttaccanti: Paloschi, Joao Pedro, Pereiro, Ragatzu, Gagliano, Simeone Foto: profilo twitter Cagliari L'articolo Cagliari, i convocati di Zenga per la sfida contro l’Udinese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

