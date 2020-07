Bayern Monaco, Rummenigge: “Salary cap in stile NBA non è un’opzione, il fair-play finanziario va reso serio” (Di sabato 25 luglio 2020) Karl-Heinze Rummenigge ha parlato della situazione economica dei club e ha proposto di lavorare sul fair-play finanziario con il fine di renderlo “più serio ed insostenibile”. “Negli ultimi 10 anni non solo sono aumentati gli ingaggi ma anche i costi dei cartellini – ha detto al Sueddeutsche Zeitung l’amministratore delegato del Bayern Monaco, parlando poi di un eventuale salary cap in stile NBA – Il salary cap all’americana è impossibile in America perché le norme sulla libera concorrenza lo impediscono. Serve una riforma del fair play finanziario”. Questo pensiero è condiviso dall’ex portiere dei ... Leggi su sportface

