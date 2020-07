Atalanta, Freuler ci crede: “In Champions sono tre gare secche, possiamo battere chiunque” (Di sabato 25 luglio 2020) Remo Freuler crede alla Champions League.Il centrocampista svizzero dell'Atalanta si è proiettato alle final eight della competizione europea che vedrà gli orobici opposti al PSG di Mbappé, uscito malconcio dalla finale di Coppa contro il St. Etienne. Le dichiarazioni del numero 11 dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan."sono tre gare secche e noi in gara secca possiamo battere chiunque. Se ci crediamo? Sì, altrimenti non andremmo nemmeno Lisbona Il secondo posto per noi è un grande obiettivo, perché dietro ci sono squadre molto forti. Non siamo i primi dei perdenti. Lottare per lo scudetto il prossimo anno? È sempre difficile ... Leggi su mediagol

