Zingaretti favorevole alla proroga dello stato di emergenza (Di venerdì 24 luglio 2020) Nicola Zingaretti favorevole alla proroga dello stato di emergenza per il coronavirus: “Si tratta di regole elementari che ci evitano di ritornare nell’epidemia”. Il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti si schiera a favore della proroga dello stato di emergenza, un tema che ha creato e sta creando attriti con le Opposizioni. Coronavirus, Nicola Zingaretti a favore della proroga dello stato di emergenza “Penso di si, penso che la proroga sia giusta. La parola fa paura, ma si tratta di regole elementari che ci evitano di ritornare ... Leggi su newsmondo

robertosaviano : I militanti del Pd scrivono a Zingaretti per chiedere conto del voto favorevole dei gruppi parlamentari al rifinanz… - NewsMondo1 : Zingaretti favorevole alla proroga dello stato di emergenza - thewaterflea : RT @Voroklimef: ???????????? Io spero che tutto sto governo Zingaretti lo abbia fatto obtorto collo perché se lo ha fatto solo per garantirsi una… - Voroklimef : ???????????? Io spero che tutto sto governo Zingaretti lo abbia fatto obtorto collo perché se lo ha fatto solo per garant… - AleSalvi12 : Zingaretti dice a Conte che la linea del Pd sul Mes è chiara. Ma non si sa qual è - 'L’utilizzo del Mes è positivo'… -