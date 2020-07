Wall Street apre in rosso con vendite sui tech. Tonfo di intel (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Wall Street parte in rosso appesantita dai titoli tech, dopo che intel ha annunciato un ritardo nel lancio della sua prossima generazione di chip. A penalizzare i mercati concorrono l’escalation di tensioni USA-Cina e la mancata approvazione del nuovo pacchetto di aiuti da parte del Congresso. I numeri dell’epidemia restano alti in USA mentre continua a dilagare la disoccupazione. Alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones cede lo 0,53%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l’S&P-500, che perde lo 0,60%, scambiando a 3.216 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100 (-1,48%) e l’S&P 100 (-0,81%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti beni di consumo per l’ufficio (+0,74%), energia (+0,64%) e utilities (+0,42%). Tra ... Leggi su quifinanza

