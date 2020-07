Torna l’incubo Coronavirus nelle Rsa: nuovo focolaio a Bologna, 21 i contagi accertati (Di venerdì 24 luglio 2020) Torna l’incubo Coronavirus nelle Rsa. nuovo focolaio di Coronavirus nella Rsa di viale Roma a Bologna: sono 21 i casi positivi accertati, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari. Lo ha comunicato l’Ausl del capoluogo emiliano, specificando che tra gli anziani 8 persone “hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, ed uno è asintomatico”. nuovo focolaio di Coronavirus a Bologna: il cluster è stato individuato in una Rsa, dove al momento sono già 21 le persone risultate positive al nuovo virus, di cui 17 ospiti e 4 ... Leggi su limemagazine.eu

