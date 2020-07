«The Red Lion», il lato oscuro del pallone (Di sabato 25 luglio 2020) Un’operazione come The Red Lion – lo spettacolo presentato il 15 e 16 luglio nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia 2020 – è la conferma (in positivo) che da sempre paradossalmente l’Italia pallonara e tifosa non ha un grande feeling con la narrazione calcistica e infatti (a differenza dell’Inghilterra) i film, i testi teatrali, i romanzi sul calcio o di semplice ambientazione calcistica si contano sulla punta delle dita (il meglio in campo cinematografico bisogna andarselo a cercare nelle varie … Continua L'articolo «The Red Lion», il lato oscuro del pallone proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Nel corso della puntata odierna di Io e Te, Red Canzian ha svelato un inedito retroscena su Katia Ricciarelli: il racconto in diretta televisiva. L’inedito retroscena di Red Canzian su Katia Ricciare ...

Chi è Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian

Beatrice Niederwieser è la donna che ha conquistato e sposato Red Canzian, polistrumentista nonché storico componente dei Pooh. Ospite di Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te venerdì 24 luglio, Red ...

