Terremoto Calabria – Forte scossa di Ml 4 con epicentro a Albi provincia di Catanzaro (Di venerdì 24 luglio 2020) Una Forte scossa di Terremoto di magnitudo 4 è stata registrata pochi minuti fa e precisamente alle ore 00:37 in Calabria, nel nord della provincia di Catanzaro. La scossa si sarebbe sentita anche in Campania, Puglia, Basilicata e Molise.Secondo i primi rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a … Leggi su periodicodaily

CarmeloFCandido : Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908 - colourasexperie : @GiancarloPesce @HuffPostItalia Giancarlo, qui siamo nel dissesto più totale. Collegare due deserti in questo momen… - citynowit : “Il terremoto non è stato particolarmente violento, ma è stato avvertito da moltissimi cittadini. ” -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Calabria

In questo caso, inoltre, il terremoto è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a 56 chilometri a nord di Messina, a 67 chilometri a nord di Reggio Calabria, a 83 ...Scuole. Come ripartire? La preside Maria Schirò presenta il quadro delle criticità e delle esigenze dell’Istituto Caio Duilio. “È una situazione esplosiva per noi, l’emergenza si è aggiunta ad uno sta ...