Tell me why, il nuovo gioco dei creatori di Life is Strange – VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) L’ultimo gioco narrativo di Dontnod, Tell Me Why, sarà lanciato il 27 agosto. Microsoft ha annunciato la notizia ieri durante la sua vetrina di luglio, insieme a diverse anteprime e aggiornamenti del gioco. Dontnod ha annunciato Tell Me Why lo scorso novembre per Xbox One e PC. Il gioco, ambientato in Alaska, segue una coppia di gemelli che lavorano attraverso i ricordi della loro infanzia. I due condividono un “legame soprannaturale” che conferisce loro il potere di interagire con i ricordi del passato. Come per Life is Strange, le scelte del giocatore influenzeranno l’esito della storia. Insieme alla data di uscita, Dontnod ha anche mostrato un nuovo trailer che offre uno sguardo alla storia del ... Leggi su nonsolo.tv

zazoomblog : Tell Me Why Capitolo 2 e 3 hanno una data di uscita - #Capitolo #hanno #uscita - Ysr_DulceLimon : RT @AnaitGames: Tell Me Why detalla su plan de lanzamiento y lanza un FAQ con spoilers sobre su trama - Raesy_GK : RT @AnaitGames: Tell Me Why detalla su plan de lanzamiento y lanza un FAQ con spoilers sobre su trama - GamingTalker : Tell Me Why, ecco la data di uscita di tutti e tre i capitoli - ProjectXboxIT : Tell Me Why ha una data di uscita: in arrivo a fine agosto il primo capitolo su Xbox One e PC… -