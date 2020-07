Spacciavano eroina in chiesa durante il lockdown, arrestate 5 persone a Pordenone (Di venerdì 24 luglio 2020) Pordenone, 24 lug – Sono cinque gli arresti eseguiti dalle Fiamme gialle di Pordenone nei confronti di quattro cittadini italiani e di uno di nazionalità tunisina, tutti dediti, a vario titolo, allo spaccio di eroina sul territorio. Complessivamente gli indagati risultano essere sette. Secondo quanto emerso dalle indagini, i fermati erano soliti condurre le operazioni di compravendita della sostanza all’interno delle mura di una chiesa di Mestre, per non dare nell’occhio. Le indagini sono scattate l’anno scorso in seguito all’arresto – avvenuto nel 2019 a Pordenone per spaccio – di una giovane coppia che vendeva droga nel proprio appartamento nell’hinterland cittadino. Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto la presenza di una organizzazione ... Leggi su ilprimatonazionale

