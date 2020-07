Piacenza, nel 2018 encomio solenne ai carabinieri arrestati. E anche a Bari… (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug – encomio solenne “per essersi distinti per il ragguardevole impegno operativo ed istituzionale e per i risultati conseguiti soprattutto nell’attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti”. Con queste parole, altrettanto solenni, il comandante dei carabinieri della Legione Emilia-Romagna premiò i militari della caserma degli orrori arrestati a Piacenza. Un fatto riportato da Piacenza Sera, che cita l’esplicita menzione avvenuta durante il corso della cerimonia per i 204° anni della Fondazione dell’Arma. Ma nessuno se ne accorse carabinieri arrestati per spaccio vennero insomma lodati e premiati per il loro strenuo impegno contro gli spacciatori. Un ... Leggi su ilprimatonazionale

PIACENZA, 24 LUG - A group of rogue Carabinieri arrested for drug pushing earlier this week had been praised for their work in fighting drug pushing in 2018, source said Friday. The Piacenza cops rece ...