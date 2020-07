Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni e allagamenti (Di venerdì 24 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Violento Nubifragio sulla Lombardia dalle 5 di stamattina. come anticipato ieri con l’allerta arancione da parte della protezione civile. Il buongiorno per chi è rimasto in città è stato con il maltempo. Nella zona a nord di Milano sono caduti chicchi di grandine grandi come noci. Il forte vento e il temporale hanno creato danni … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Nubifragio su Milano e Varese, grandine come noci: danni ... Leggi su ilnotiziario

