MotoGp, furiose critiche all’indirizzo di Marc Marquez: “mette a rischio la sua vita e quella degli altri piloti” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il clamoroso ritorno di Marc Marquez in pista a pochissimi giorni dall’operazione all’omero del braccio destro ha sì sorpreso tutti, ma anche fatto storcere il naso ad alcuni personaggi del paddock. Tra questi Paolo Campinoti, proprietario del team Pramac, che ha espresso le proprie perplessità sulla decisione dei medici di dare il via libera allo spagnolo per il GP di Andalusia. Interrogato dalla Gazzetta dello Sport, il numero uno della squadra satellite Ducati ha ammesso: “a questo punto, perché non torniamo a correre all’Isola di Man? È il circuito più bello del mondo a detta di tutti. Sorpreso? Molto. Non siamo nell’antica Roma col gladiatore che deve morire al Colosseo, è cosa di duemila anni fa, la sicurezza è uno dei principi che guida la nostra civiltà e ... Leggi su sportfair

MotoGP, Marquez furioso a Misano. Quartararo e Vinales sul podio guarda 13777 • di F1viral 23 foto MotoGp, prima vittoria per ...

Il Diavolo e l'Acqua Santa. A Jerez abbiamo assistito ad uno show rivelatosi inutile di Marc Marquez, l'unico pilota che avrebbe potuto battere Fabio Quartararo, primo al traguardo ed al successo stor ...

