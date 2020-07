Milan, Pioli vuole la conferma di Ibra: in caso di addio si punta un altro big (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo il rinnovo di contratto, Stefano Pioli studia le strategie da proporre alla dirigenza per costruire il nuovo Milan del futuro. La prima richiesta del tecnico riguarda Zlatan Ibrahimovic, che secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport vorrebbe essere trattenuto dall'allenatore emiliano anche per l'annata 2020/21. Il contratto dello svedese andrà in scadenza al termine di questa stagione e ci sarà da discutere il rinnovo (non semplice) con l'agente Mino Raiola. Se non dovesse essere... Leggi su 90min

