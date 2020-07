Milan, Calhanoglu addio? Avrebbe deciso di partire: rinnovo più lontano (Di venerdì 24 luglio 2020) Hakan Calhanoglu cambia squadra e cambia Paese? Il centrocampista turco, uno dei migliori con Pioli in panchina, potrebbe andare via dal Milan. Come è noto, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e il giocatore Avrebbe le idee chiare sul futuro. La volontà del giocatore di disputare la prossima Champions League, in particolare, potrebbe rappresentare un ostacolo importante, pensando a un futuro ancora in rossonero. L'Europa League agli ordini di Pioli, insomma, potrebbe non bastare. AC Milan... Leggi su 90min

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt; Kessié, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon ...

Milan-Atalanta, recuperato Kjaer, c'è Castillejo

Il Milan ritrova pedine importanti per il big-match in programma ... In attacco si va verso la conferma di Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic dietro Ibrahimovic.

