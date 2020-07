Manila Nazzaro “regina di Temptation Island”: cosa è successo mentre consolava Antonella Elia (Di venerdì 24 luglio 2020) Non è stata una serata facile per Antonella Elia. La quarta puntata di Temptation Island ha visto protagonista proprio la showgirl, che è rimasta molto delusa dall’atteggiamento e dalle parole del suo compagno, Pietro Delle Piane. Già durante il pinnetto Antonella ha ascoltato frasi durissime nei suoi confronti. “Quando io le dico che sono triste perché mi manca mio figlio proprio non mi capisce – dice Pietro – È egoista, tipico di chi non ha figli. Anzi mi ha proprio detto ‘Se sei malinconico è meglio se non torni’. Quello che non capisco è che una come lei, con il passato che ha avuto lei perdendo i genitori, possibile non capisca?”. Ma il momento peggiore per lei è arrivato durante il falò, quando Filippi ... Leggi su caffeinamagazine

