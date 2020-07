Lucio Battisti: il 25 settembre esce Rarities (Di venerdì 24 luglio 2020) Il 25 settembre uscirà Lucio Battisti – Rarities, una raccolta di gemme pubblicate in momenti diversi non vari formati: singoli, versioni alternative, rarità e b sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio.Rarities sarà disponibile in cd e vinile, entrambi accompagnati da un commento traccia per traccia.Nella raccolta sono contenuti brani come la rara extended version di Pensieri e Parole, Le formich" composta per Wilma Goich, La farfalla impazzita portato al Festival di Sanremo del 1968 dall'insolita coppia formata da Johnny Dorelli e Paul Anka e altri brani destinati al mercato internazionale, in francese, inglese e spagnolo..Questa la tracklist di Rarities: "Pensieri e parole" Extended Version, "Per una lira", "Vendo casa", "Le ... Leggi su panorama

