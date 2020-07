Lucia Azzolina prova i nuovi banchi con rotelle in diretta televisiva | VIDEO (Di venerdì 24 luglio 2020) In attesa che le aziende incaricate forniscano i 2,4 milioni di banchi con rotelle richiesti dal Ministero dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha mostrato in diretta televisiva come funzioneranno quelle sedute monoposto – dotate di scrittoio e ruote – che dovrebbero arrivare nelle scuole italiane prima dell’inizio dell’anno scolastico (il 1° settembre per chi dovrà recuperare alcune materie, il 14 per tutti gli altri studenti). Lo ha fatto durante la sua ospitata a In Onda, negli studi di La7. LEGGI ANCHE > Lucia Azzolina dice di essere «la persona giusta al posto giusto» «Non è difficile, come vedete, sedersi e lavorare. Tra l’altro si muove anche bene», ha detto ... Leggi su giornalettismo

