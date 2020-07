Le donne afghane che fanno il test in “spiaggia” in Afghanistan, Paese senza il mare (Di venerdì 24 luglio 2020) In tanti hanno chiamato ‘spiaggia’ il luogo dove si è svolto il test d’ingresso per centinaia di studenti in Afghanistan, all’aperto a causa dell’emergenza coronavirus, poiché non esiste un luogo al chiuso sufficientemente ampio per contenere tutte le persone che, con cinque mesi di ritardo, hanno sostenuto il test d’accesso all’università. Nella fattispecie, le immagini che stanno facendo il giro del web sono state scattate nella provincia rurale del Daykundi, un’area interna dell’Afghanistan. Uno stato che non si affaccia sul mare e che non ha, per questo, spiagge. LEGGI ANCHE > Spuntano i talebani per i diritti umani, anche quelli delle donne Spiaggia donne afghane, cosa ... Leggi su giornalettismo

In tanti hanno chiamato ‘spiaggia’ il luogo dove si è svolto il test d’ingresso per centinaia di studenti in Afghanistan, all’aperto a causa dell’emergenza coronavirus, poiché non esiste un luogo al c ...

