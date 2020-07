La Serie A supera i 5 mln di iscritti su YouTube: prima Lega al mondo per views (Di venerdì 24 luglio 2020) Dopo aver festeggiato i 5 milioni di followers su Instagram, oggi è il canale ufficiale YouTube della Lega Serie A a tagliare il traguardo dei 5 milioni di iscritti! Il profilo in un solo anno è cresciuto di ben 2,3 milioni di utenti, offrendo più di 30 servizi ogni settimana tra Highlights, TopGol, Best Moments, … L'articolo La Serie A supera i 5 mln di iscritti su YouTube: prima Lega al mondo per views è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie La Serie A supera i 5 milioni di iscritti su YouTube: prima Lega al mondo per views mensili: Dopo a… - AR_Torricelli : @forumJuventus Già pensavo a titolo di capocannoniere della Serie A, Scarpa d’oro e, visto il periodo di forma, per… - infoitsport : Serie A, la classifica aggiornata: l’Udinese batte la Juve e supera il Torino - _bblodreinaa_ : Prima di tutto che l’amicizia supera ogni ostacolo ed ogni difficoltà che la vita gli pone davanti, ma soprattutto… - comparealfio : @NoEraMilone @Luca100celleASR non ti passa un cazzo, ma per me gran serie, è sempre a un millimetro dal confine del… -