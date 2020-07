Juventus, problema muscolare per Douglas Costa: l’esterno bianconero non ci sarà contro il Lione (Di venerdì 24 luglio 2020) Brutte notizie per la Juventus e per Maurizio Sarri, Douglas Costa ha riportato un problema muscolare dopo il match con l’Udinese che lo obbligherà a saltare le ultime tre gare di campionato e il match degli ottavi di Champions con il Lione. Emilio Andreoli/Getty ImagesQuesta la nota del club bianconero sul proprio sito ufficiale: ‘Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il JMedical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato‘.L'articolo Juventus, problema muscolare per Douglas ... Leggi su sportfair

