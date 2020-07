Il presidente di Humanitas: 'In ospedale ci sentiamo reduci di guerra, 3 vittime tra i dipendenti' (Di venerdì 24 luglio 2020) "Abbiamo avuto come Humanitas nei nostri ospedali 2.000-2.300 pazienti Covid, 630 morti. A Bergamo, che era un vulcano" nei mesi clou dell'emergenza, "arrivavano morti in pronto soccorso, abbiamo ... Leggi su globalist

Humanitas non era un ospedale per infettivi, ma una realtà di medicina di precisione, di chirurgia ad alta intensità". A ripercorrere i momenti più duri è Gianfelice Rocca, presidente di Humanitas, ...Non solo per combattere il coronavirus che purtroppo abbiamo imparato a conoscere, ma anche per prevenire tutti i virus e le malattie infettive che potrebbero sorprenderci in futuro. Nasce in Lombardi ...