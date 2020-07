"Ho fatto un figlio". Il fidanzato di Antonella Elia ridicolizzato così: su Wikipedia... (Di venerdì 24 luglio 2020) Tutti contro tutti. E, non appena Pietro Delle Piane ammette di aver baciato la tentatrice Beatrice, i fan di Antonella Elia si scatenano. Siamo ovviamente a Temptation Island, la puntata di giovedì 23 luglio su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia. E si diceva: i fan della Elia, tradita in diretta. Questi subito mettono mano a Wikipedia e cambiano la pagina. "Pietro ho fatto un figlio”, si legge. E poi: "Io ho fatto un figlio, Antonella non ha niente”. Parole durissime. Gelide. La pagina di Pietro Delle Piane è stata presa d'assalto. Poi ripristinata in serata. Il punto è che Delle Piane, come un disco rotto, continua a ripetere in ogni salsa di aver fatto un figlio, ... Leggi su liberoquotidiano

rtl1025 : 'Ieri mi sono fatto male... ho preso un piccolo strappo... perché ho corso dietro a un negro'. Così Giuseppe… - fanpage : “Ho fatto un’azione buona e sapere che una mamma e un bambino sono vivi grazie a me è una cosa meravigliosa” - infoitinterno : Il carabiniere di Brusciano si vantava con il figlio 11enne: «Quel nero l'ho massacrato» - Il Fatto Vesuviano - indietual : RT @lucesilverhawk: “io posso morire domani, un figlio ce l’ho, lei no” ma porca puttana, il valore di una donna non dipende da se e quanti… - federica5473 : RT @_CarlaQ_: Oggi Anna in piscina, mi ha detto che lei avrebbe fatto il delfino e io lo squalo balena perché ho il corpo rotondo. Questo u… -

Ultime Notizie dalla rete : fatto figlio Delitto Sacchi, la madre di Valerio: «Giusto denunciare mio figlio» Corriere della Sera Temptation Island, punto di non ritorno tra Anna e Andrea: "Non mi può obbligare a fare un figlio"

A Temptation Island, fallisce la strategia da mamma pancina di Anna Boschetti: nella quarta puntata del docu-reality il fidanzato Andrea Battistelli ribadisce il suo no a un figlio e all'anello estort ...

Caserma di Piacenza sotto inchiesta. Cambia il comando. Spuntano nuovi audio: "Il negro picchiato da tutti"

“Ieri mi sono fatto male... ho preso un piccolo strappo... perché ho corso dietro a un negro”. Parlava così Giuseppe Montella, uno dei Carabinieri arrestati a Piacenza, descrivendo cosa aveva fatto il ...

A Temptation Island, fallisce la strategia da mamma pancina di Anna Boschetti: nella quarta puntata del docu-reality il fidanzato Andrea Battistelli ribadisce il suo no a un figlio e all'anello estort ...“Ieri mi sono fatto male... ho preso un piccolo strappo... perché ho corso dietro a un negro”. Parlava così Giuseppe Montella, uno dei Carabinieri arrestati a Piacenza, descrivendo cosa aveva fatto il ...