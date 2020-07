Elezioni Toscana: Salvini, finalmente partita aperta, il centrodestra è unito (Di venerdì 24 luglio 2020) Stavolta c'è una squadra compatta attorno a un candidato che fatto il Sindaco, a differenza dell'altro signore che è in politica da cinquant'anni e non ha mai fatto il sindaco neanche di un paesello, afferma il segretario leghista Leggi su firenzepost

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Toscana Sondaggi elezioni regionali 2020: sorpresa in Toscana, nuovi dati Marche Money.it A CIASCUNO IL SUO COMIZIO. CHIUSI E LA POLITICA DEGLI ORTICELLI

CHIUSI – Ci si lamenta spesso, a Chiusi e non solo, della scarsità di momenti di confronto politico e dell’assenza della politica. Non che a gente ne senta particolarmente la mancanza, ma è chiaro ch ...

Elezioni Regionali, caccia alla riconferma in Consiglio

Pronti a ricandidarsi quasi tutti i consiglieri regionali uscenti. Ecco chi saranno i capilista di ogni partito nelle province toscane FIRENZE — Manca ancora l'ufficialità con il decreto del president ...

