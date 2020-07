Coronavirus, diversi focolai anche rilevanti. Età media di chi si infetta: 40 anni (Di venerdì 24 luglio 2020) Report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss. "Casi di reimportazione dell'infezione e alcune piccole catene di trasmissione di origine non nota evidenziano che l'epidemia in Italia non è conclusa". Monito di Rezza: "Sottoporsi a quarantena se si viene da... Leggi su repubblica

Coronavirus: test sierologico lavoratori Atm Milano, positivo il 7,7%

Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) – Il 7,7% dei lavoratori dell’Azienda trasporti milanesi (Atm) è risultato positivo agli anticorpi contro Sars-CoV-2 nello studio sierologico condotto a maggio – all ...

